В Одесі міністра охорони здоров'я Максима Степанова назвали боягузом за те, що він нібито ігнорує проблему з коронавірусом в регіоні

Як передає Politeka, таку заяву зробила місцева волонтерка Катерина Ножевнікова.

На думку волонтерки, міністр охорони здоров'я Максим Степанов "боягузливо" намагається ігнорувати кризу з нестачею місць в одеських лікарнях для госпіталізації пацієнтів з COVID-19.

Коментуючи заяву Степанова, в якій він розповів, що інформація про дефіцит ліжок в лікарнях - це "зрада" і "неправда", Ножевнікова заявила, що людей просто виставляють зі швидких та відправляють додому.

"Остання "зрада" була в Одесі, що у нас повністю закінчилися ліжка. Це повна неправда. Звичайно, там є ліжка, і ми відстежуємо це по всій країні ... У нас є ліжка в Одесі, і ми вводимо додаткові ліжка", - заявив Степанов.

На це волонтерка відповіла, що така заява з боку очільника МОЗ - це "боягузливий вчинок".

"Труднощі, говорите? Які вирішуються? Людей виставляють з швидких і відправляють додому. І вирішуються проблеми не вами, а тут, на місці і лише під тиском. Назвати чорне білим - це так зараз прийнято у представників влади? Замість того, щоб вирішувати питання на місцях і привести до тями департамент охорони здоров'я Одеси, ви вирішили написати, що це зрада... Боягузливий вчинок. Не очікувала", - заявила Ножевнікова.

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