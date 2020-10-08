В Одесі на селищі Котовського невідомі привезли чоловіка і залишили помирати біля сміттєвого бака

Про жахливий інцидент, який не вкладається в голові, повідомили в телеграм-каналі "Підслухано Одеса", передає Politeka.net

За словами очевидців, чоловіка привезли і кинули біля сміттєвого контейнера у дворі будинку за адресою вулиця Жоліо-Кюрі 26 ,1 п'ять днів тому. Весь цей час він знаходився в дуже поганому стані, лежав не вставав і на контакт не йшов.

"Привезли разом з матрацом в шортах і шльопанцях чистим, можливо домашнім, людина не ходить йому приблизно 30 років», - розповіли свідки.

Мешканці будинку повідомили, що вони викликали швидку і поліцію, проте чоловіка не забирали.

"Хлопця не забирали, приїжджала труповізка, і поки він живий це не їхній клієнт", - кажуть вони.

Небайдужі люди відвезли його в обласну лікарню. Також була встановлена особа чоловіка-це Ливсенко Віктор.

Раніше ми писали, в Одесі люди вишикувалися у величезні черги, щоб здати тест на китайський вірус.

Так, біля поліклініки зібралося багато людей, щоб здати аналіз.

Йдеться про медичний заклад № 6. При цьому у великій черзі стоять різні люди: як ті, хто прийшов перевіритися на коронавірус, так і ті, хто хоче здати якийсь інший аналіз. Всі вони знаходяться поруч один з одним.

У натовпі можна побачити чоловіків у військовій формі, а також вагітних жінок.

"Величезні черги в 6 поліклініці на здачу аналізів. Половина на COVID-19, половина на консультацію лікарів. Пускають по пару чоловік в поліклініку, ось вам і "не треба товпитися, тримайте дистанцію", - написав автор.

Нагадаємо, що спалах китайської інфекції зафіксували в Одеському порту: відомо про жертви

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