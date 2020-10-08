В Одесі на селищі Котовського невідомі привезли чоловіка і залишили помирати біля сміттєвого бака
Про жахливий інцидент, який не вкладається в голові, повідомили в телеграм-каналі "Підслухано Одеса", передає Politeka.net
За словами очевидців, чоловіка привезли і кинули біля сміттєвого контейнера у дворі будинку за адресою вулиця Жоліо-Кюрі 26 ,1 п'ять днів тому. Весь цей час він знаходився в дуже поганому стані, лежав не вставав і на контакт не йшов.
"Привезли разом з матрацом в шортах і шльопанцях чистим, можливо домашнім, людина не ходить йому приблизно 30 років», - розповіли свідки.
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Мешканці будинку повідомили, що вони викликали швидку і поліцію, проте чоловіка не забирали.
"Хлопця не забирали, приїжджала труповізка, і поки він живий це не їхній клієнт", - кажуть вони.
Небайдужі люди відвезли його в обласну лікарню. Також була встановлена особа чоловіка-це Ливсенко Віктор.
Раніше ми писали, в Одесі люди вишикувалися у величезні черги, щоб здати тест на китайський вірус.
Так, біля поліклініки зібралося багато людей, щоб здати аналіз.
Йдеться про медичний заклад № 6. При цьому у великій черзі стоять різні люди: як ті, хто прийшов перевіритися на коронавірус, так і ті, хто хоче здати якийсь інший аналіз. Всі вони знаходяться поруч один з одним.
У натовпі можна побачити чоловіків у військовій формі, а також вагітних жінок.
"Величезні черги в 6 поліклініці на здачу аналізів. Половина на COVID-19, половина на консультацію лікарів. Пускають по пару чоловік в поліклініку, ось вам і "не треба товпитися, тримайте дистанцію", - написав автор.
Нагадаємо, що спалах китайської інфекції зафіксували в Одеському порту: відомо про жертви
Як писала Politeka, епідемія вірусу в Україні: лікар розповіла про важку ситуацію в лікарнях.
Також Politeka писала, вірус скосив новий "урожай" жертв в Одеській області, область вирвалася в лідери.