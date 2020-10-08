В одній з опорних лікарень Одеси, в яку привозять заражених вірусом з усієї області, склалася критична ситуація
Зокрема, в лікарні водників закінчується кисень, який життєво необхідний для хворих з важким перебігом хвороби, а також не вистачає ліжко-місць. Про це повідомив головлікар медзакладу, інформує ТСН.
За словами медика, кисню вистачить тільки до кінця тижня.
Як з'ясувалося, з понеділка, 12 жовтня, постачальник рідкого кисню не продовжує угоду з Одеською областю у зв'язку з тим, що підприємству не вистачає потужностей. Тому область шукає нового постачальника.
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Крім того повідомляється, що ситуація з ліжками для хворих залишається критичною. За словами родичів, лікарні не приймають пацієнтів.
"При заповненні лікарень першої лінії на 50% повинні бути включені лікарні другої лінії. Те, що там вчора з'явилося 15 місць, 18 місць ми живемо в місті мільйоннику", — сказала волонтер Катерина Ножевнікова.
У той же час ситуація з захворюваність продовжує погіршуватися і в регіоні в черговий раз зафіксований антирекорд.
Станом на ранок, 8 жовтня, на території Одеської області зареєстровано 367 нових випадки зараження вірусом. За минулу добу 3 людини померли, повідомили в РНБО.
Загальна кількість хворих за час епідемії досягла 15704 жителів, 239 осіб померли, 2561 одужали, 12904 хворіють, у 17482 підозрюють китайський вірус.
Нагадаємо, що спалах китайської інфекції зафіксували в Одеському порту: відомо про жертви
Як писала Politeka, епідемія вірусу в Україні: лікар розповіла про важку ситуацію в лікарнях.
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