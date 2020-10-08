Під Одесою літак ЗСУ дуже низько пролетів над землею

Його вдалося зняти очевидцям в селі Нерубайському, яке знаходиться в декількох кілометрах від Одеси.  Відео розмістив місцевим телеграм-канал "Одеса INFO", передає Politeka.net (щоб переглянути, доскролльте сторінку до кінця)

Військовий літак ✈️ над 📍Нерубайським дуже низько пролетів, прям над землею. Головне, щоб Харківська трагедія не повторилася», - йдеться у підписі до відео.

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Раніше ми писали, що на територію Одеси прибув есмінець протиповітряної оборони Королівських військово-морських сил Великобританії HMS Dragon D35.
Корабель ошвартувався в 16-му причалі морського вокзалу.

Слід зазначити, що у відкритому морі британський корабель зустрів катер ВМС України "Старобільськ".

Британський "Дракон" відвідав місто після патрулювання у складі багатонаціональної ескадри, яка діє біля узбережжя Сирії. "Дракон" здійснював патрулювання протягом трьох тижнів. Завдання він виконував разом з десантним кораблем HMS Albion L14.

Слід зазначити, що "Дракон" опинився в регіоні вперше. В акваторію Чорного моря він увійшов 4 жовтня.

Очень низко летит

Gepostet von Саша Юрченко am Donnerstag, 8. Oktober 2020

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