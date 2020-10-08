Небайдужі одесити забили на сполох, коли побачили півторарічну дитину, яка бігала босоніж по проїжджій частині
Як передає Politeka.net, подробиці розповіли в прес-службі патрульної поліції в Одеській області.
Перехожі звернули увагу, що милиш бігає в брудному одязі і без взуття по дорозі на вулиці Лиманній. При цьому дитина була без супроводу дорослих. Про нього вони повідомили в поліцію.
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Прибулі на місце копи застали хлопчика, що плаче, на вигляд близько півтора року.
Правоохоронці опитали місцевих жителів, які вказали їм на будинок, де живе хлопчина. Незабаром вони виявили горе-матір.
У бесіді з патрульними вона пояснила, що поклала сина спати і заснула сама. Як дитина вийшла з дому на вулицю-вона не чула.
Інспектори викликали на місце ювеналів і службу у справах дітей, для з'ясування всіх обставин події.
Не так давно ми повідомляли, по проїжджій частині в Одесі розгулювала п'яна жінка з немовлям.
Нетвереза жінка була помічена на вулиці Академіка Корольова. Вона ходила по проїжджій частині з 4-місячною дитиною в колясці.
Патрульні поцікавилися, куди вона прямує, а у відповідь правоохоронці почули лайку з нецензурними виразами. Крім того, матуся поводилася агресивно і кидалася в бійку, від неї виходить різкий запах алкоголю.
Патрульні встановили особу громадянки, зв'язалися з її подругою і попросили негайно приїхати. Тому дитину передали подрузі.
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