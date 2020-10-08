У Миколаєві чоловік влаштував стрілянину біля маршрутки через конфлікт із водієм

Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу поліції.

Так, за даними правоохоронців, конфлікт між пасажиром та водієм виник через те, що водій транспортного засобу не віддав решту з оплати за проїзд. Через це чоловік почав висловлюватись нецензурною лайкою, потім обидва вийшли з мікроавтобуса, пасажир дістав пістолет, погрожував ним та здійснив постріл. Водій, в свою чергу, не розгубився, та до приїзду поліцейських тримав зловмисника.

На місце подіції прибула поліція та доставила 36-річного дебошира до відділку, де слідчі затримали його в порядку ст. 208 КПК України.

В поліції також зазначили, що 44-річний водій маршрутного таксі в результаті пострілу не постраждав.

Поліцейські вилучили у зловмисника пістолет та направили на експертизу.

За даним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ознаками ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Зловмиснику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

За узгодженням із прокуратурою зловмисникові повідомлено про підозру. Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Раніше повідомлялося, що в Миколаєві сталася ще один неприємний інцидент в маршрутці. У поліцію повідомили про те, що водій громадського транспорту управляє маршруткою в нетверезому стані. Прибулі на місце поліцейські переконалися, що водій випивав, а сам чоловік пояснив це тим, що він випив пляшку пива, тому що його мучила спрага, адже на вулиці було спекотно.

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