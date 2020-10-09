Водіїв попередили, що частина траси Одеса-Київ буде перекрита на вісім годин

Як передає Politeka.net, про це повідомили в Службі автомобільних доріг в Одеській області.

Зокрема, з 15 жовтня з 22:00 до 6:00 години ранку 16 жовтня буде заборонено рух для всіх видів транспорту.

Перекриття пов'язане з монтажем ділянки навісного пішохідного моста біля Хаджибеевскго лиману.

Схема об'їзду виглядає наступним чином:

Не так давно ми писали, що в Одеській області сім'я на Жигулях потрапила в аварію з трагічними наслідками. ДТП сталася ввечері на вихідних у Білгород-Дністровському районі.

Як повідомили в патрульній поліції, на в'їзді в село Шабо зіткнулися два автомобілі, в результаті удару загинув один з водіїв.

За попередньою інформацією, водій позашляховика " Mitsubishi Outlander "скоїв дотичне зіткнення із зустрічним автомобілем" ВАЗ", в результаті чого іномарку відкинуло на кам'яний вказівний знак з назвою населеного пункту. Від отриманих травм 48-річний водій позашляховика загинув на місці.

43-річний водій "ВАЗа" з двома пасажирами - дружиною і 16-річною дочкою, не постраждали.

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