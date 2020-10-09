У мережі показали, як в Одесі депутат Труханівської партії "Довіряй справам " Андрій Кисловський підкуповує виборців прямо в автобусі

Відповідне відео показали Одеський журналісти видання " УСІ "( щоб переглянути, доскролльте сторінці до кінця)

Андрій Кисловський, який є співвласником дельфінарію «Немо» просить пасажирів маршрутки проголосувати за нього.

"Хочу вас попросити і сагітувати, щоб ви за мене проголосували, якщо підете на вибори. За мене і за партію, але за партію можна не голосувати, а за мене обов'язково», — розповідав пасажирам Андрій Кисловський.

За інформацією ЗМІ, в автобусі їхали соціальні громадяни для безкоштовного відвідування дельфінарію.

"Знайдете партію "Довіряй справам " і поставите пташку, а праворуч — прізвища кандидатів. Моє прізвище-Кисловський, і я йду під першим номером. Тут треба поставити "01", - каже він.

Йдучи депутат не втримався і вирішив пожартувати.

"Важко зараз. Раніше можна було красти-зараз не можна, - заявив з сарказмом Кисловський.

До цього ми писали, що інший одеський депутат від партії «Довіряй справам» підкуповував виборців медичними масками.

Причому раніше Левон Нікогосян, який є директором КП «Одесфарм", продавав ці маски за завищеною ціною.

Нагадаємо, що на виборах мера Одеси зареєстрували Саакашвілі і Зеленського: хто ще буде боротися з Трухановим

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