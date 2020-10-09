У період антирекордів таке скупчення людей, нікого не бентежить

У розпал епідемії ректор юридичної академії Сергій Ківалов зігнав сотні студентів на відкриття церковно-парафіяльної школи

Про це повідомляють очевидці в соцмережах, передає Politeka.net (щоб переглянути, доскролльте сторінку до кінця)

У п'ятницю, 9 жовтня, на вулиці Акадимічній не проштовхнутися. Справа в тому, що сьогодні проходить відкриття приватної церковно-парафіяльної школи, яка спочатку повинна була бути звичайною, але з християнським ухилом.

За словами очевидців, на церемонію привели велику кількість студентів ківаловських вузів — державної Юракадемії і приватного МДУ. Вони стоять під школою ще з 8: 30. Як мінімум двом з них стало погано, які втратили свідомість відвезли на швидкій.

Велика кількість людей зібралася незважаючи на те, що в місті лютує китайський вірус, а місць в міських лікарнях критично не вистачає. При цьому як видно на кадрах, що масок ніхто не одягає, а також не дотримується соціальної дистанції.

Нагадаємо, що в Одеській області за останню добу виявили рекордну кількість інфікованих китайським вірусом.

Так, станом на ранок, 9 жовтня, в регіоні зафіксовано 403 нових випадки зараження. Це найбільший добовий приріст тих, хто заразилися з початку епідемії.

За даними карти моніторингу РНБО, всього інфекцію підтвердили у 16107 осіб. За минулу добу від ускладнень, викликаних вірусом померли 2 пацієнта. Всього летальних випадків в області-241. Вилікувати від COVID-19 вдалося 2561 інфікованих. Хворіють на даний момент 13305.

ректор Одесской Юрки Кивалов о коронавирусе не слышал Gepostet von Саша Юрченко am Freitag, 9. Oktober 2020

Нагадаємо, що спалах китайської інфекції зафіксували в одеському порту: відомо про жертви

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