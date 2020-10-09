В Одесі поліцейські запобігли спробі самогубства

Інцидент стався ввечері 8 жовтня в багатоповерхівці на вулиці Тополевій. Подробиці розповіли в патрульній поліції, передає Politeka.net

До правоохоронців зателефонувала стривожена жінка і повідомила, що її п'яний чоловік хоче зістрибнути з 10-го поверху.

Прибулі на місце копи побачили, як чоловік сидів на козирку вікна і нікого до себе не підпускав. Патрульні спробували з ним поговорити.

«Ми поговорили з ним, і після психологічних переконань нам вдалося відрадити його стрибати", - розповіли поліцейські.

Після того, як чоловік повернувся в квартиру, патрульні з ним ще раз поговорили і Він їм назвав причину спроби суїциду.

Раніше ми повідомляли про ще один випадок спроби суїциду, який стався в одній зі шкіл на Одещині.

У місті Кілія Одеської області учень-старшокласник намагався себе зарізати прямо в школі. Під час занять 15-річний учень вийшов з класу і в шкільному коридорі наніс собі тілесні ушкодження у вигляді ножового поранення шиї.

На щастя, спроба самогубства була невдалою, школяра вчасно помітили, надали першу допомогу і відправили в лікарню.

Вже пізніше він зізнався, що до суїциду готувався тиждень і написав три передсмертні записки.

Хлопчик розповів, що на такий відчайдушний крок його штовхнув учитель хімії, який систематично над ним знущався.

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