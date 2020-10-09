Серйозна ДТП за участю вантажівок сталася на трасі Київ-Одеса

Про це повідомили в прес-службі місцевої поліції, а також показали кадри з місця події, передає Politeka.net

Як стало відомо, аварія трапилася на 432 км автодороги М-05.

За попередніми даними, водій вантажного автомобіля DAF з напівпричепом, рухаючись у напрямку Києва, допустив зіткнення з автомобілем Газ, який зупинився у другому ряду, у зв'язку з технічною несправністю.

В результаті зіткнення обидві вантажівки сильно постраждали, а DAF ще й відкинуло на узбіччя.

У поліції зазначили, що водій вантажного автомобіля отримав тілесні ушкодження.

Нагадаємо, що частина траси Одеса-Київ буде перекрита на вісім годин.

Зокрема, з 15 жовтня з 22:00 до 6:00 години ранку 16 жовтня буде заборонено рух для всіх видів транспорту.

Перекриття пов'язане з монтажем ділянки навісного пішохідного моста біля Хаджибеевскго лиману.

Схема об'їзду виглядає наступним чином:

До цього ми повідомляли, що на 454 км траси Одеса – Київ, в Біляївському районі, сталася аварія з трагічними наслідками.

За попередньою інформацією, водій автомобіля Ford Focus не впорався з керуванням і врізався у відбійник.

Від сильного удару один пасажир отримали травми несумісні з життям, і смерть наздогнала його прямо на місці події.

Двох інших пасажирів і водія госпіталізували.

Нагадаємо, що трагічна аварія на трасі Київ-Одеса, авто влетіло у відбійник: "у салоні було чотири людини"

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