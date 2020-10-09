Інтервал раз на годину

У день місцевих виборів в Одесі курсуватимуть додаткові автобуси

Як повідомив офіційний сайт міста Одеси, додаткові маршрути громадського транспорту будуть ходити 25 жовтня з 07:30 до 20: 00, передає Politeka.net

Їх пустять до 12 ділянок, які розташовані в Київському та Суворовському районах міста.

У Департаменті транспорту пояснили, що автобуси в першу чергу розраховані на одеситів, які проживають на значній відстані від виборчих дільниць.

До зазначених нижче виборчих дільниць запускають по одному автобусу. Інтервал руху-раз на годину.

• на ділянки № 511090 (вул. Рєпіна) та № 511091 (вул. Шишкіна, 46) . маршрут: вул.Шишкіна, 46 (початок і кінець маршруту): по вул. Шишкіна, Люстдорфській дор., вул. рясної, вул. Окружної, вул. баштанної, вул. Купріна, вул. Шишкіна;

на ділянки . маршрут: вул.Шишкіна, 46 (початок і кінець маршруту): по вул. Шишкіна, Люстдорфській дор., вул. рясної, вул. Окружної, вул. баштанної, вул. Купріна, вул. Шишкіна; • на ділянку № 511100 (вул. Дача Ковалевського, 120) , маршрут: по вул. Дача Ковалевського, вул. Оріховій (меморіал 411-ї берегової батареї), вул. Марії Демченко, вул. білоруській, вул. відважних, вул. Академіка Вавілова, вул. Академіка Вільямса, вул. Дача Ковалевського;

на ділянку , маршрут: по вул. Дача Ковалевського, вул. Оріховій (меморіал 411-ї берегової батареї), вул. Марії Демченко, вул. білоруській, вул. відважних, вул. Академіка Вавілова, вул. Академіка Вільямса, вул. Дача Ковалевського; • на ділянки №№ 511358, 511359 , маршрут: пл. Мічуріна, 9 Кут Балтської дороги: по Балтській дорозі, вул. Долинській, вул. 7-й Пересипській, 8-му Чорноморському пров., вул. Восьмого березня, Балтській дорозі кут пл. Мічуріна;

на ділянки , маршрут: пл. Мічуріна, 9 Кут Балтської дороги: по Балтській дорозі, вул. Долинській, вул. 7-й Пересипській, 8-му Чорноморському пров., вул. Восьмого березня, Балтській дорозі кут пл. Мічуріна; • на ділянку № 511363 , маршрут: вул. Шкодова гора та вул. вапняна (перша кінцева зупинка): по вул. вапняній, вул. Республіканській, хаджибейській дорозі, Хаджибейській дорозі, 34 (Одеська загальноосвітня школа № 127 I-III ступенів, друга кінцева зупинка) та у зворотному напрямку;

на ділянку , маршрут: вул. Шкодова гора та вул. вапняна (перша кінцева зупинка): по вул. вапняній, вул. Республіканській, хаджибейській дорозі, Хаджибейській дорозі, 34 (Одеська загальноосвітня школа № 127 I-III ступенів, друга кінцева зупинка) та у зворотному напрямку; • на ділянку № 511361, маршрут: - вул. 7-а Пересипська - залізничний переїзд (початок і кінець маршруту): по вул. 7-й Пересипській, 8-му Чорноморському пров., вул. Восьмого Березня, вул. локомотивній, вул. 7-й Пересипській до залізничного переїзду;

• на ділянки №№ 511349, 511350, 511352 (загальноосвітня школа № 125 І-ІІІ ступенів, вул. кругова, 1) , маршрут: вул. кругова, 1 (Початок і кінець маршруту) на вул. Хутірську по вул. вапняній (вул. вапняна, 81), зворотний напрямок - по вул. вапняній на вул. Хутірську, вул. кругову, 1;

на ділянки , маршрут: вул. кругова, 1 (Початок і кінець маршруту) на вул. Хутірську по вул. вапняній (вул. вапняна, 81), зворотний напрямок - по вул. вапняній на вул. Хутірську, вул. кругову, 1; • на ділянки №№ 511366, 511371, маршрут: вул.Марсельська кут вул. Орловської: по вул. Марсельській на просп. Добровольського, вул. Академіка Заболотного, вул. Луцьку, вул. центральну, вул. Перемоги кут вул. Луцької, зворотний напрямок: по вул. Луцькій, вул. Перемоги, вул. Центральній, вул. Луцькій, вул. Академіка Заболотного, просп. Добровольського, вул. Марсельській кут вул. Орловській.

Нагадаємо, що соратник Труханова підкуповує людей прямо в маршрутці, відео: "за партію можете не голосувати, за мене обов'язково"

Як повідомляла Politeka, люди збунтувалися в Одесі, в хід пішли фаєра, відео: "Труханов поверни..."

Також Politeka писала, що в Одесі неадекват "позначив" Філімонова, відео: "висловив свою позицію"