На зміну осінньому теплу в Одесу прийде нічне похолодання і дощі
З новим прогнозом погоди на новий тиждень одеситів ознайомили в Гідрометцентрі Чорного та Азовського морів, передає Politeka.
У понеділок, 12 жовтня, ясна погода порадує городян вдень, але ненадовго, весь інший час небо в Одесі буде покрито хмарами. Опадів синоптики не прогнозують. Вітер південний з досить сильними поривами - 7-12 метрів в секунду. Температура вночі опуститься до 10-15 градусів, вдень ще буде досить тепло до +25.
А ось вівторок, 13 жовтня, ввечері в Одесі можливі прояснення, але протягом майже всього дня погода буде залишатися похмурою. Вранці, можливо, пройде дрібний дощ, який ближче до середини дня повинен закінчитися. Більше опадів не очікується.Вітер південно-східний, 5-7 метрів в секунду. Вночі температура складе 13-16 °С, вдень градусники покажуть в межах 20-25 °С.
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У середу, 14 жовтня, весь день небо в Одесі буде ясним, і хмари не затьмарять його своєю присутністю. Без опадів. Вітер південно-східний, 5-7 метрів в секунду. Температура залишиться колишньою.
За даними метеорологів з The Weather Chanel, в четвер і п'ятницю над містом нависнуть похмурі хмари. Вітер південно-західний, 3-7 метрів в секунду. Температура повітря вночі становитиме 12-14 °С, вдень – 18-22 °С.
У суботу, 17 жовтня, прогнозується дрібний дощ.Вітер слабкий, змінних напрямків. Температура повітря вночі 18-119 °С, вдень 22 °С.
У неділю, 18 жовтня, буде спостерігатися похмура погода без опадів, проте в цей день істотно похолодає, вночі температура складе 10-11 градусів, вдень не вище +16.
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