На минулих вихідних в Чорному морі біля берегів Одеси зловили справжнісіньку акулу

Відео виклали очевидці в Telegram-каналі "Одеса-Інфо", передає Politeka.net. (Щоб переглянути, доскрольте сторінку до кінця).

«В Одесі водолази зловили акулу", - йдеться в публікації і наголошується, що кадри були зроблені 11 жовтня.

На них можна побачити чоловіка, який вийшов з води і демонструє всім небезпечного морського мешканця.

До цього ми повідомляли, що в курортному селищі Затока в Одеській області виловили електричного ската.

Також ми повідомляли, що мертвих дельфінів все частіше стало викидати на одеське узбережжя.

Так, чергову страшну знахідку виявили одесити в неділю, 4 жовтня.

Дельфіна знайшли вже мертвим на пляжі біля кафе "Санторіні". Причина смерті ссавця на даний момент з'ясовується.

Це не перший випадок. Так, минулого місяця тушку морського мешканця виявили жителі Чорноморська. Ще раніше мертвого дельфіна викинуло штормом на Собачий пляж.

Акулу споймали в Одессе Gepostet von Саша Юрченко am Sonntag, 11. Oktober 2020

Нагадаємо, що на відео показали, як гігантські медузи атакували Одеську затоку

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