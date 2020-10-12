Епідеміологічна ситуація в Одеській області, як і раніше залишається критичною

За минулу добу в Одесі та області було виявлено ще 165 нових випадки зараження вірусом. Ці дані оприлюднені на сайті РНБО, передає Politeka.net.

Так, підтверджених випадків захворювання COVID - 19 на сьогоднішній день в Одеській області вже 16770. Всього загинули від інфекції 250 осіб, подолали хворобу 2670 пацієнтів, і 13685 хворіють на даний момент. Також відомо, що у 18223 підозрюють Китайський вірус.

Нагадаємо, що стрімке зростання хворих і переповнені лікарні призвели до того, що Одеса потрапила в помаранчеву зону карантину.

Нові обмеження набули чинності з понеділка, 12 жовтня, і діятимуть 14 днів.

Зокрема, тепер в Одесі мають припинити роботу готелі, спортзали та Фітнес-клуби, а також Заклади культури.

Крім того, карантин посилили в Біляївці, Ізмаїлі, Чорноморську і Теплодарі. Також в помаранчеву зону потрапили Березівський, Овідіопольський, Подільський і Татарбунарський райони Одеської області.

У жовтій зоні залишили наступні місця Одеської області: Балта, Білгород-Дністровський, Подільськ і південний, а також Арцизький, Балтський, Білгород-Дністровський, Біляївський, Болградський, Великомихайлівський, Захарівська, Іванівський, Ізмаїльський, Кодимський, Лиманський, Любашівський, Миколаївський, Окнянський, Роздільнянський, Савранський, Саратський, Тарутинський і Ширяївський райони.

У червону зону з Одеської області поки ніхто не потрапив.

У зеленій карантинній зоні буде знаходиться як і раніше Ананьївський район.

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