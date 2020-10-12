В Одеській області патрульний врятував дитину і пасажира з автомобіля, який міг спалахнути після страшної ДТП
Подробиці розповіли в прес-службі патрульної поліції, оприлюднивши фото героя, передає Politeka.net
Аварія трапилася на вихідних біля села Степанівка, Роздільнянського району. Там автомобіль Volkswagen зіткнувся з вантажівкою MAN. У ДТП загинув водій іномарки, але жертв могло бути значно більше, так як в салоні знаходилися два пасажири, один з яких - дворічна дитина.
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У патрульній поліції зазначили, що врятувати чоловіка і малюка вдалося завдяки діям поліцейського Віталія Багацького, який у свій вихідний день прямував на День народження матері, але виявився випадковим свідком події.
"Я побачив, що в результаті ДТП в автомобілі пошкодилася газова установка і відчувався запах газу. Могла статися пожежа і вибух. А хлопчикові затиснуло ногу між сидіннями. Тому, я вирішив залізти через багажник, щоб дістати дитину«, — розповів патрульний.
Віталій Багацький швидко зорієнтувався, одразу викликав швидку та рятувальників. А потім обережно дістав хлопчика і переніс його до своєї машини, щоб зігріти і заспокоїти.
Коли приїхала швидка, пасажира легкового автомобіля і хлопчика госпіталізували.
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