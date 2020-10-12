Потрібно утриматися від купання і не тільки

Екологи попередили одеситів, чим небезпечне для здоров'я море, яке минулого тижня забарвилося в червоно-бурий колір, а ночами стало світитися

Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідав одеський еколог Владислав Балинський, передає Politeka.net

За словами еколога, це явище викликане бурхливим зростанням одноклітинних фотосинтезуючих водоростей динофлагеллят з переважаючою чисельністю Lingylodinium polyedra.

Інакше кажучи, причиною "червоного припливу" стало надмірне цвітіння морської води через розмноження одноклітинних водоростей.

Балинський попередив, що купання в такій воді і вживання морепродуктів, які виловлюють в цей період, можуть викликати алергічну реакцію.

Раніше ми повідомляли, що місцевих жителів стривожило забарвлення Чорного моря біля берегів Одеси. В Одесі море забарвилося в бурий колір, а ночами починає світиться неоновим світло-блакитним сяйвом.

Зміни помітили на початку жовтня біля Одеського морського порту.

Фахівці пояснили, що водорості, які викликають таке забарвлення води, є потенційно токсичними. У регіонах, де часто відбувається це явище, як правило, багато людей страждають хворобою Паркінсона.

Нагадаємо, що схил обрушився в курортній частині Одеси: відео з місця події.

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