В Одесі збунтувалися місцеві жителі і перекрили одну з вулиць у центральній частині міста

Обурені одесити, які проживають в провулку Маяковського, не можуть спати ночами, передає Politeka.net з посиланням на відео очевидців у телеграм-каналі " Одеса-Інфо" (щоб переглянути відео-доскролльте сторінку до кінця)

Причина в тому, що у них під вікнами постійно гримає музика з сусіднього ресторану-готелю "Брік", яка не дає спокійно спати.

За словами людей, вони неодноразово зверталися в поліцію і міськраду, але там ніяких заходів не вживають.

Терпець одеситів урвався, і вони зважилися перекрити дорогу на вулиці Преображенській біля провулка Маяковського.

При цьому вони зазначили, що поки це попереджувальна акція, вони перекрили вулицю всього на півгодини, але пообіцяли регулярно повторювати свій протест, якщо влада і правоохоронці не вживуть заходів.

Нагадаємо, що стрімке зростання хворих і переповнені лікарні призвели до того, що Одеса потрапила в помаранчеву зону карантину.

Нові обмеження набули чинності з понеділка, 12 жовтня, і діятимуть 14 днів.

Зокрема, тепер в Одесі мають припинити роботу готелі, спортзали та Фітнес-клуби, а також Заклади культури.

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