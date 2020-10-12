Нова напасть атакувала води Одеської затоки

Так, на вихідних одесити спостерігали чергову навалу медуз-корнеротів. Їх було настільки багато, що у воді практично не залишилося вільного місця і вона стала напоимать кисіль.

Відео виклали очевидці в соціальних мережах, передає Politeka.net. (Щоб переглянути, доскрольте сторінку до кінця).

Звернемо увагу, що медузи-корнероти (Rhizostoma pulmo), є найбільшим видом медуз в чорному і Середземному морі, що досягають діаметром півметра і масою до 10 кілограмів.

Ці морські мешканці досить небезпечні для людини, так як боляче жаляться і залишають на тілі сильні опіки.

Восени їх особливо багато, тому людей попереджають не заходити в море, не купатися з медузами і тим більше не обтирати себе ними.

До цього ми повідомляли, що в Чорному морі біля берегів Одеси зловили справжнісіньку акулу.

"В Одесі водолази зловили акулу", - розповіли очевидці і відзначили, що це сталося 11 жовтня.

Також ми повідомляли, що мертвих дельфінів все частіше стало викидати на Одеське узбережжя.

Так, чергову страшну знахідку виявили одесити на початку жовтня.

Дельфіна знайшли вже мертвим на пляжі біля кафе "Санторіні". Причина смерті ссавця досі не з'ясована.

Це не перший випадок. Так, минулого місяця тушку морського мешканця виявили жителі Чорноморська. Ще раніше мертвого дельфіна викинуло штормом на Собачий пляж.

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