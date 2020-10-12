На Одеській автомагістралі сталася смертельна ДТП, в результаті якої загинув один з водіїв

Аварія трапилася вранці, 12 жовтня, на 204 кілометрі траси Одеса-Рені в Ізмаїльському раойні. Подробиці розповіли в прес - службі регіонального управління ГУНП, передає Politeka.net

За попередньою інформацією, 27-річний водій «ВАЗа» при здійсненні повороту виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з вантажним автомобілем "Iveco" з напівпричепом.

Від отриманих в результаті дорожньо-транспортної пригоди пошкоджень водій Жигулів помер на місці.

Правоохоронці встановлюють всі обставини аварії.

Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України).

Не так давно ми повідомляли, що на автодорозі в Одеській області сталася аварія з трагічними наслідками.

ДТП сталося на 454 км траси Одеса – Київ, в Біляївському районі.

За попередньою інформацією, водій автомобіля Ford Focus не впорався з керуванням і врізався у відбійник.

Від сильного удару один пасажир отримали травми несумісні з життям, і смерть наздогнала його прямо на місці події.

Двох інших пасажирів і водія госпіталізували.

Нагадаємо, що життя чоловіка трагічно обірвалося на Одещині, відео аварії

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