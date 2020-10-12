В Одеській області компанія людей напала на правоохоронців

Інцидент зафіксували біля місцевого кафе в місті Подільську, повідомляє прес-служба обласного ГУНП, передає Politeka.net.

Згідно з версією поліцейських, вони приїхали на розборки в розважальний заклад, де між відвідувачами сталася бійка.

Далі, копи зупинили для розмови п'ятьох учасників конфлікту, проте останні не побажали з ними розмовляти і стали вести себе агресивно.

"Двоє, замість відповіді на питання, кинулися в бійку. Крім цього, один з чоловіків розбив кулаком бічне скло службового автомобіля", - повідомили в поліції.

За фактом насильства щодо працівника правоохоронного органу розпочато кримінальне провадження за ч.2 ст. 345 КК.

Затримані-брати 37 і 34 років, один з яких, згідно з медичним висновком, перебував у стані сп'яніння, інший від проходження медогляду відмовився.

Раніше ми писали про ще один напад на копів, який стався днями в Одесі. Інцидент стався на Маразліївській вулиці.

Водій Daewoo Lanos скоїв наїзд на дорожній знак і коли до нього підійшли патрульні, щоб скласти протокол, розлютився і накинувся на них з кулаками. Хуліган завдав кілька ударів копам по голові, а потім спробував сховатися.

Його затримали і доставили у відділ поліції.

У патрульних поліцейських діагностували закриті черепно-мозкові травми та забій головного мозку. Їм надана медична допомога.

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