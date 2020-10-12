В Одеській області 14-річний підліток звів рахунки з життям

Його мертве тіло, яке бовталося в петлі у дворі будинку виявив молодший брат, коли повернувся зі школи, повідомляє видання « Бессарабія INFORM ».

Трагедія розігралася вдень у понеділок, 12 жовтня, в місті Білгороді-Дністровському.

ЗМІ вдалося довідатися від родичів, що раніше хлопчик ніколи не говорив на тему самогубства. Також стало відомо, що загиблий навчався в одній зі шкіл міста в 9-му класі, він ньому відгукувалися позитивно.

На місці події працювала слідчо-оперативна група територіального відділу поліції.

Правоохоронці встановлюють причини та обставини трагедії, вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України з позначкою «самогубство».

Раніше ми повідомляли, що в Одеській області 17-річний хлопець скоїв дуже дивне самогубство, яке до цього описав у своїй книзі.

Іван Делюков з Кілії кинувся в 20-метрову трубу запущеної шкільної котельні. Тіло 17-річного юнака, якого розшукували як безвісти зниклого, без ознак життя виявив його батько у високій трубі, 4 липня.

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