У вівторок, 13 жовтня до Одеси приїдуть президенти України Володимир Зеленський та Польщі Анджей Дуда

Як повідомила прес-служба офісу президента, в рамках візиту до Одеси лідери двох країн візьмуть участь у роботі українсько-польського економічного форуму.



У зв'язку з приїздом високих гостей у місті буде перекрито рух на кількох вулицях вже з 7.30

У патрульній поліції зазначили, що будуть перекриті: Французький бульвар (від Італійського бульвару до академічної вулиці), Академічна (від Французького бульвару до площі 10 Квітня), Пушкінська (від грецької до Ланжеронівської), Рішельєвська (від грецької до Ланжеронівської), Ланжеронівська (від Катерининської до Пушкінської) і Катерининська площа з прилеглими вулицями.

На цих вулицях поліція буде вручну регулювати трафік. Для швидкого проїзду патрульні рекомендують Вибрати маршрут в об'їзд вищевказаних вулиць.

У той же час в одеській мерії порадили жителям утриматися від автомобільних поїздок в центральній частині міста.

Як стало відомо, в рамках форуму чиновники, бізнес-кола, представники регіонів обох держав обговорять співпрацю в галузі транспорту, транзиту, енергетики та інфраструктури. Президент України розраховує, що цей форум принесе конкретні і реальні, практичні досягнення.

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