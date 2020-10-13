В Одесі недолуга мати кинула напризволяще однорічну дитину

Подробицями поділилася на сторінках соцмереж керівник служби у справах дітей Юлія Нікандрова, передає Рoliteka.net

Вона розповіла, що в райвідділ поліції прийшов чоловік разом з однорічним хлопчиком.

«За його словами, він-колишній співмешканець матері дитини. Жінка залишила сина "ненадовго", а потім просто перестала виходити на зв'язок", — повідомила Нікандрова.

Чоловік звернутися в поліцію. Співробітники Служби у справах дітей додзвонилися до матері хлопчика. Їй повідомили, що дитина у відділенні поліції і ситуація серйозна.

"На що бездоганний жіночий голос повідомив в трубку:" я дуже зайнята. Сьогодні не можу. Можливо завтра", - сказала Нікандрова.

Вона зазначила, що зараз хлопчик в безпеці і буде переданий в будинок дитини.

Раніше ми писали, що в Одесі перехожі звернули увагу на дитину, яка бігала брудна і голодна, а в цей час його мати в п'яному угарі спала під лавкою. Інцидент стався минулого місяця на вулиці Іцхака Рабіна на Черемушках.

Людям стало шкода хлопчика, і вони викликали правоохоронців.

Як розповіли в патрульній поліції, коли вони прибули на місце виклику, п'яна жінка лежала без свідомості, а поруч був маленький брудний хлопчик. Дитина розповіла поліцейським, що йому 5 років, його звуть Ромчик і разом з мамою він живе в полі. Малюк був голодний і просив пити. Патрульні нагодували та напоїли хлопчика, а також викликали "швидку" для надання медичної допомоги дитині та жінці.

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