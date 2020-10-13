Одеська область продовжує перебувати серед "лідерів" по смертності від китайського вірусу

Тривожну статистику оприлюднили в прес-службі Міністерства охорони здоров'я України, передає Рoliteka.net

Так, станом на ранок 13 жовтня, в Одеському регіоні зафіксовано 277 нових випадки зараження.

За час пандемії інфекцію підтвердили у 17 047 осіб. За минулу добу від ускладнень, викликаних вірусом померли 10 пацієнтів. Всього летальних випадків в області-260. Вилікувати від COVID-19 вдалося 2791 інфікованих. Хворіють на даний момент 14 256 осіб і у 18826 підозрюють китайський вірус.

Нагадаємо, що з 12 жовтня Одеса перейшла з жовтої зони карантину в помаранчеву. У місті посилили правила карантину, деякі зміни торкнуться шкіл. Про це розповіла директор міського департаменту освіти Олена Буйневич.

Як розповіла директор міського департаменту освіти Олена Буйневич, до кінця тижня, 16 жовтня, школи продовжать працювати в звичайному режимі.

Вчителів попросили збільшити темпи подачі матеріалу і "начитати " дітям якомога більше складних тем, які не всі зможуть вивчити самостійно. Це робиться для того щоб потім дітям не довелося надолужувати пропущене.

З 26 по 30 жовтня у одеських школярів почнуться осінні канікули. Вони триватимуть всього один тиждень. У Департаменті освіти стверджують, що не можуть збільшити канікули, Адже існують вимоги до навчальних програм і в іншому випадку доведеться подовжувати навчальний рік.

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