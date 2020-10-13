В Одесі на Черьомушках помітили одноногого чоловіка без одягу, який стрибав через вітрини в супермаркеті

Відповідне відео оприлюднили очевидці в телеграм-канал "Одеса-Інфо", передає Рoliteka.net(щоб переглянути-доскролльте сторінку до кінця)

Спочатку неадекватний чоловік роздягнувся і почав стрибати вулицями в районі Будинку меблів. Він скакав прямо по проїжджій частині і не реагував на зауваження перехожих. Дивом залишившись живим, він дострибав до супермаркету «Копійка», і там став стрибати через вітрини.

Свідки інциденту кажуть, що коли неадекват побачив поліцейських, то навіть намагався одягнутися, проте все одно правоохоронці затримали чоловіка.

Раніше ми повідомляли, в Одеській області компанія людей напала на правоохоронців

Інцидент зафіксували біля місцевого кафе в місті Подільську.

Згідно з версією поліцейських, вони приїхали на розборки в розважальний заклад, де між відвідувачами сталася бійка.

Далі, копи зупинили для розмови п'ятьох учасників конфлікту, проте останні не побажали з ними розмовляти і стали вести себе агресивно.

"Двоє, замість відповіді на питання, кинулися в бійку. Крім цього, один з чоловіків розбив кулаком бічне скло службового автомобіля", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, що хворого хлопця кинули біля сміттєвого бака в Одесі:" привезли разом з матрацом", кадри дикості

Як повідомляла Politeka, поліція влаштувала масову облаву на жителів Одеси: за що штрафують

Також Politeka писала, що в Одесі чоловік розбагатів на 50 тисяч гривень: "поповнив рахунок однією купюрою", деталі