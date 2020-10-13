В Одесі на Черьомушках помітили одноногого чоловіка без одягу, який стрибав через вітрини в супермаркеті
Відповідне відео оприлюднили очевидці в телеграм-канал "Одеса-Інфо", передає Рoliteka.net(щоб переглянути-доскролльте сторінку до кінця)
Спочатку неадекватний чоловік роздягнувся і почав стрибати вулицями в районі Будинку меблів. Він скакав прямо по проїжджій частині і не реагував на зауваження перехожих. Дивом залишившись живим, він дострибав до супермаркету «Копійка», і там став стрибати через вітрини.
Свідки інциденту кажуть, що коли неадекват побачив поліцейських, то навіть намагався одягнутися, проте все одно правоохоронці затримали чоловіка.
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Інцидент зафіксували біля місцевого кафе в місті Подільську.
Згідно з версією поліцейських, вони приїхали на розборки в розважальний заклад, де між відвідувачами сталася бійка.
Далі, копи зупинили для розмови п'ятьох учасників конфлікту, проте останні не побажали з ними розмовляти і стали вести себе агресивно.
"Двоє, замість відповіді на питання, кинулися в бійку. Крім цього, один з чоловіків розбив кулаком бічне скло службового автомобіля", - повідомили в поліції.
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