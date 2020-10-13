Неухильне зростання заражених китайською інфекцією змусило владу розгорнути додаткові лікарняні ліжка в Одесі

Як повідомила директор міськздрва Олена Якименко, для прийому хворих з COVID - 19 будуть підготовлені нові місця на 170 ліжок, інформують місцеві ЗМІ.

Всього для пацієнтів заражених китайським вірусом буде виділено 30% всього ліжкового фонду міста — 714 ліжок. Зараз розгорнуто 583. Збільшувати будуть за рахунок одного з відділень єврейської лікарні (50 ліжок), відділення в інфекційній лікарні (30 ліжок) і ДКЛ №8 (90) ліжок.

«Цього достатньо на сьогоднішній день, проте прогнози невтішні, хворих стає більше», — підкреслила Якименко.

Чиновниця зізналася, що на сьогоднішній день існує проблема затримки з переведенням хворих з ГКЛ №5 в інфекційну через тривале очікування результатів тестів.

Нагадаємо, що Одеська область продовжує перебувати серед "лідерів" по смертності від китайського вірусу.

Так, станом на ранок 13 жовтня, в Одеському регіоні зафіксовано 277 нових випадки зараження.

За час пандемії інфекцію підтвердили у 17 047 осіб. За минулу добу від ускладнень, викликаних вірусом померли 10 пацієнтів. Всього летальних випадків в області-260. Вилікувати від COVID-19 вдалося 2791 інфікованих. Хворіють на даний момент 14 256 осіб і у 18826 підозрюють Китайський вірус.

З 12 жовтня Одеса перейшла з жовтої зони карантину в помаранчеву. У місті посилили правила карантину, деякі зміни торкнуться шкіл.

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