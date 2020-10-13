В Одеській області виявили схрон зброї та боєприпасів

Його виявили в лісосмузі поблизу Біляївки. Про небезпечну знахідку повідомили в прес - службі регіонального ГУНП, передає Politeka.net

Арсенал складався з шести гранат, п'яти запалів до них, двох електродетонаторів, двох обрізів мисливської рушниці, двох протитанкових гранатометів і близько тисячі патронів різного калібру.

На місце терміново виїхали вибухотехніки, які знищили частину боєприпасів оскільки вони перебували в надзвичайно небезпечному стані.

Решту було направлено на експертизу.

За фактом незаконного поводження зі зброєю, бойовими припасами та вибуховими речовинами правоохоронці відкрили кримінальну справу.

Наразі встановлюється походження заборонених предметів та осіб, причетних до їх зберігання. Згідно з чинним законодавством, подібні дії караються позбавленням волі на строк від трьох до семи років.

До цього ми повідомляли, що на сміттєзвалищі під Одесою виявили величезну кількість нарковмісних препаратів.

У лісосмузі села Великий Дальник Біляївського району виявили велику кількість упаковок медичного препарату"Кофекс".

На місце виїхала слідчо-оперативна група.

В результаті було встановлено, що препарат виявився простроченим - їх термін придатності закінчився в 2014 році.



Зазначимо, що "Кофекс" – це сироп від кашлю, який з 2018 року зник з продажу за рішенням Державної служби з лікарських засобів і контролю за наркотиками.

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