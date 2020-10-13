Сума збитку - близько 15 тисяч

В Одесі підлітки атакували кіоски та викрадали з них тютюнові вироби

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Telegram-канал "Підслухано Одеса".

Так, за даними поліції, юнаки за допомогою монтування виламували вітринні ролети і виносили з кіосків тютюнові вироби.

Всю викрадену продукцію вони продавали з рук і "пригощали" друзів.

Правопорушниками, особи яких поліцейські встановили в ході проведення слідчих дій, виявилися двоє одеситів віком 15 і 16 років.

Своїми діями хлопці завдали власникам торгових закладів збиток на суму близько 15 тисяч гривень.

"В даний час неповнолітніх підозрюють в чотирьох крадіжках. Їм повідомили про підозру за ч.3 ст.185 Кримінального кодексу України. Санкція зазначеної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести років", - розповів слідчий Приморського відділу поліції Юрій Проданюк.

В коментарях одесити висловлюють здивування бездумним вчинком підлітків.

"Зате в 18 років вийдуть в кращому випадку", "Жесть, зовсім юні хлопці... Невже ніхто їм ніколи не казав, що красти - це погано?" - пишуть під новиною.

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