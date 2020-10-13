Осінь-особлива пора року, коли погода в одну мить може різко змінитися

Стало відомо, яка погода чекає одеситів у середу, 14 жовтня

Про це повідомили в Гідрометцентрі Чорного і Азовського морів, передає Politeka.net

Якщо вірити прогнозу синоптиків, вночі в місті поллє невеликий дощ. Вдень очікується мінлива хмарність, без опадів.

Вітер південно-західний, 9-14 метрів в секунду.

Температура вночі 12-14 ° С, вдень 19-21 °с.

В Одеській області також прогнозується мінлива хмарність. Вночі місцями невеликий дощ, гроза.

Вітер південно-західний, 9-14 м/с, вночі місцями пориви, 15-17 метрів в секунду.

Температура вночі 9-14 ° С, вдень 17-22 °С.

На автошляхах області вночі та вранці місцями серпанок, видимість 1-2 км.

Раніше ми повідомляли, що в Чорноморську Одеської області молодих людей під час шторму віднесло в море.

Трагедія розігралася у вівторок, 13 жовтня на центральному пляжі міста.

Двоє хлопців пішли купатися під час шторму в морі і їх стало відносити течією від берега. Хлопці стали кричати і кликати на допомогу.

У воду за ними кинувся 16-річний хлопець, який також не впорався зі стихією і його віднесло ще далі.

За словами очевидців, двох хлопців вдалося витягнути на берег, їх відкачали прибулі медики, третього на жаль, врятувати не вдалося. Він загинув.

Нагадаємо, що негода повністю поглине Одесу: синоптики видали невтішний прогноз

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