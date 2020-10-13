У Чорноморську Одеської області молодих людей під час шторму віднесло в море
Трагедія розігралася у вівторок, 13 жовтня на центральному пляжі міста, повідомляють місцеві
Двоє хлопців пішли купатися під час шторму в морі і їх стало відносити течією від берега. Хлопці стали кричати і кликати на допомогу.
У воду за ними кинувся 16-річний хлопець, який також не впорався зі стихією і його віднесло ще далі.
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За словами очевидців, двох хлопців вдалося витягнути на берег, їх відкачали прибулі медики, третього на жаль, врятувати не вдалося. Він загинув.
За даними ЗМІ, це 16-річний учень Чорноморського морського коледжу.
А тим часом синоптики повідомили, що в середу, 14 жовтня, вночі піде дощ.
За даними метеорологів з The Weather Chanel, в четвер і п'ятницю над містом нависнуть похмурі хмари. Вітер південно-західний, 3-7 метрів в секунду. Температура повітря вночі становитиме 12-14 °С, вдень – 18-22 °С.
У суботу, 17 Жовтня, прогнозується дрібний дощ.Вітер слабкий, змінних напрямків. Температура повітря вночі 18-119 °С, вдень 22 °С.
У неділю, 18 жовтня, буде спостерігатися похмура погода без опадів, проте в цей день істотно похолодає, вночі температура складе 10-11 градусів, вдень не вище +16.
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