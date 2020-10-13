У Херсоні неадекватний чоловік кидався з ножами на людей

Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу поліції Херсонської області.

Зазначається, що правоохоронці помістили до ізолятора тимчасового тримання чоловіка, який кидався з ножами на людей.

Так, мешканці однієї з багатоповерхівок повідомили в поліцію про бійку на подвір’ї будинку. На місце події терміново виїхали патрульні та слідчо-оперативна група. Наразі один із учасників події затриманий.

За даними поліції, 34-річний мешканець будинку, перебуваючи у нетверезому стані, став погрожувати фізичною розправою подрузі своєї дружини. Жінки в цей час спілкувалися на лавочці біля під’їзду будинку. Подруга викликала на допомогу свого брата. Під час словесної перепалки нетверезий чоловік дістав з кишень своїх брюк два кухонні ножи та почав кидатися на своїх "опонентів". Брат жінки підхопив із землі гілку від дерева та, захищаючись нею, наносив удари по нетверезому чоловіку. Згодом дебошира вдалося повалити на землю та вгамувати. На місце події викликали швидку і поліцію.

Дебошира доставили до лікарні, де його оглянули та відпустили на амбулаторне лікування. Наразі чоловіка затримано, вирішується питання про вручення йому підозри в скоєнні кримінального правопорушення ("хуліганство").

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