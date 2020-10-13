У Херсоні неадекватний чоловік кидався з ножами на людей
 
Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу поліції Херсонської області.
 
Зазначається, що правоохоронці помістили до ізолятора тимчасового тримання чоловіка, який кидався з ножами на людей.
 
Так, мешканці однієї з багатоповерхівок повідомили в поліцію про бійку на подвір’ї будинку. На місце події терміново виїхали патрульні та слідчо-оперативна група. Наразі один із учасників події затриманий.

За даними поліції, 34-річний мешканець будинку, перебуваючи у нетверезому стані, став погрожувати фізичною розправою подрузі своєї дружини. Жінки в цей час спілкувалися на лавочці біля під’їзду будинку. Подруга викликала на допомогу свого брата. Під час словесної перепалки нетверезий чоловік дістав з кишень своїх брюк два кухонні ножи та почав кидатися на своїх "опонентів". Брат жінки підхопив із землі гілку від дерева та, захищаючись нею, наносив удари по нетверезому чоловіку. Згодом дебошира вдалося повалити на землю та вгамувати. На місце події викликали швидку і поліцію.

Дебошира доставили до лікарні, де його оглянули та відпустили на амбулаторне лікування. Наразі чоловіка затримано, вирішується питання про вручення йому підозри в скоєнні кримінального правопорушення ("хуліганство").

В Херсоні поліція помістила до ізолятора тимчасового тримання чоловіка, який кидався з ножами на людей

В Херсоні поліція помістила до ізолятора тимчасового тримання чоловіка, який кидався з ножами на людей #новини #поліція Вчора, 12 жовтня, близько 17:20 від мешканців однієї з багатоповерхівок по вул. Комкова на спецлінію «102» надійшло повідомлення про бійку на подвір’ї будинку. На місце події терміново виїхали патрульні та слідчо-оперативна група Корабельного відділення поліції. Наразі один із учасників події затриманий в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання про оголошення йому підозри в скоєнні злочину, передбаченого ч.4 ст.296 Кримінального кодексу України «Хуліганство», тобто грубому порушенні громадського порядку із застосуванням зброї. Як розповів начальник Корабельного відділення поліції Олександр Сколібог, на місці події поліцейські з’ясували, що 34-річний мешканець будинку, перебуваючи у нетверезому стані, став погрожувати фізичною розправою подрузі своєї дружини. Жінки в цей час спілкувалися на лавочці біля під’їзду будинку. Подруга викликала на допомогу свого брата. В ході словесної перепалки, нетверезий чоловік вихопив з кишень своїх брюк два кухонні ножи та став кидатися на опонентів. Брат жінки підхопив з підлоги гілку від дерева та, захищаючись, став наносити удари по громадянинові. Згодом вдалося дебошира повалити на землю та вгамувати. Громадяни викликали поліцію та «швидку допомогу». Родину запросили до відділення поліції, де вони написали відповідну заяву. Хулігана доставили до лікарні, де його оглянули лікарі, після чого відпустили на амбулаторне лікування. Наразі останній затриманий в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання про вручення йому підозри в скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.296 Кримінального кодексу України «Хуліганство». Ножі вилучені в якості речових доказів. Проводяться необхідні слідчі дії.

Gepostet von Поліція Херсонської області am Montag, 12. Oktober 2020

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