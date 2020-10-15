У четвер, 15 жовтня, комунальники залишать частину Одеси без водопостачання та електрики

Причина-відключень пов'язана з аварійними і плановими ремонтними роботами.

Як повідомили в прес-службі "Інфоксводоканалу" , з 09:00 15 жовтня до 08: 30 16 жовтня буде відключена подача води в будинки одеситів, які проживають за наступними адресами:

● вулиця Пестеля;

● Київське шосе;

● вулиця Промислова;

● вулиця Хімічна;

● вулиця Миколи Боровського;

● вулиця Степова;

● вулиця Плієва;

● вулиця В'ячеслава Кирилова;

● Селекційний інститут;

● 4-й Житомирський провулок;

● вулиця Йоганна Гена;

● залізнична станція " Усатове»;

● село Дачне;

● житловий масив "Застава-1".

В цей же день в Одесі намічаються масштабні відключення світла.

Список адрес виглядає наступним чином:

1-й провулок 8 Марта

5, 10, 5А, 3, 4, 6, 8

З 09:00 за 17:00

1-й провулок 8 Марта

5, 10, 5А, 3, 4, 6, 8

З 09:00 по 20:00

1-й провулок Амундсена

3/6, 1/9, 2/7, 2/2

З 09:00 за 17:00

1-й провулок Нафтовиків

2, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 13, 1а

З 09:00 за 17:00

1-й Студентський провулок

12б, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11б, 8б, 9а, 10, 2а, 2б, 10а, 15а, 19а, 15б, 4а, 8а, 5а, 16а, 6а, 18а, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 11а

З 09:00 по 18:00

1-й Лютневий провулок

1, 3, 5, 7

З 09:00 за 17:00

1-й Лютневий провулок

1, 3, 5, 7

З 09:00 по 20:00

1-й Флотський провулок

5, 7а, 7

З 09:00 за 17:00

1-й Флотський провулок

5, 7а, 7

З 09:00 по 20:00

1-й Хаджибеївський провулок

7

З 09:00 за 17:00

1-я лінія 8 Марта

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 24а, 2А, 10, 9а, 8а, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 4а

З 09:00 за 17:00

1-я лінія 8 Марта

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2А, 8а, 10, 9а, 24а, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 4а

З 09:00 по 20:00

10 Апреля улица

2, 3, 4, 5, 6, 8

З 09:00 по 18:00

10-я Суворовська вулиця

19, 21, 22, 23, 19Б, 24

З 09:00 за 17:00

2-й Східний провулок

1, 3, 4, 6, 7, 9А, 8А, 9Б, 8, 9, 6А

З 09:00 за 17:00

2-й провулок 8 Марта

6, 7, 8А, 1, 2, 4, 5, 8

З 09:00 за 17:00

2-й провулок 8 Марта

6, 7, 8А, 1, 2, 4, 5, 8

З 09:00 по 20:00

2-й провулок Амундсена

19, 5/7, 21А, 23, 25, 4/3, 60А, 1, 4/11, 3/11, 4/10, 4/2, 5/10, 4/9, 4/4, 3А, 4/7, 33, 17А, 3, 5/6, 4/13, 29А, 4/5, 5/8, 46, 5/11, 3/8, 55, 5/4, 20, 5/2, 3 / 11а, 2, 51, 310

З 09:00 за 17:00

2-й провулок Нафтовиків

1, 2, 3, 4, 5

З 09:00 за 17:00

2-й Студентський провулок

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 16а, 6А, 10, 19а, 6Б, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19

З 09:00 по 18:00

2-й Лютневий провулок

1А, 1, 7, 7а, 5

З 09:00 по 20:00

2-й Лютневий провулок

1, 7, 7а, 5, 1А

З 09:00 за 17:00

2-й Флотський провулок

3, 4, 8

З 09:00 за 17:00

2-й Флотський провулок

3, 4, 8

З 09:00 по 20:00

2-й Хаджибеївський провулок

10

З 09:00 за 17:00

2-я Станційна вулиця

15

З 09:00 за 17:00

3-й провулок 8 Марта

4, 5, 6, 8, 10

З 09:00 по 20:00

3-й провулок 8 Марта

4, 5, 6, 8, 10

З 09:00 за 17:00

3-й провулок Амундсена

612, 6/11, 613, 2А

З 09:00 за 17:00

3-й провулок Нафтовиків

4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18

З 09:00 за 17:00

3-й Студентський провулок

2, 4, 6, 8

З 09:00 по 18:00

3-й Флотський провулок

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15

З 09:00 за 17:00

3-й Флотський провулок

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15

З 09:00 по 20:00

3-й Хаджибеївський провулок

1, 2, 3, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 1А

З 09:00 за 17:00

3-тя лінія 8 Марта

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20

З 09:00 за 17:00

3-тя лінія 8 Марта

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20

З 09:00 по 20:00

36-я лінія

1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 13А, 25/2, 30 / А, 25/1, 31, 43А, 59а, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59

З 09:00 за 17:00

37-я лінія

3а, 39а, 5, 4, 6а, 8, 10, 3, 2, 6, 3г, 1, 14, 12, 16, 15, 11, 9, 18, 13, 31а, 39, 3 / В, 25, 37, 29/3, 20, 23, 21, 36, 17, 30, 33, 28, 32, 22, 18а, 30/1, 26, 29, 27, 31, 19, 35, 34

З 09:00 за 17:00

38-я лінія

2, 6, 8, 16а, 3, 3А, 1, 14

З 09:00 за 17:00

39я Лінія на житловому масиві

1, 2, 3, 4, 5, 6, 4А1, 4а, 10а, 8А, 1а, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 30

З 09:00 за 17:00

4-й провулок 8 Марта

2, 4, 6, 8, 10

З 09:00 по 20:00



4-й провулок 8 Марта

2, 4, 6, 8, 10

З 09:00 за 17:00

4-й Студентський провулок

1, 3, 4, 5, 13а, 15А, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15

З 09:00 по 18:00

4-й Флотський провулок

1

З 09:00 по 20:00

4-й Флотський провулок

1

З 09:00 за 17:00

4-я лінія 6-й станції Люстдорфської дороги

25, 29, 33, 50, 50/1, 31/1, 50/3, 31

З 09:00 за 17:00

4-я лінія 8 Марта

12, 2а, 11, 4, 1а, 14, 10, 8, 2, 17, 9, 5, 3, 18, 7, 13, 2А1, 6, 15, 1, 16, 14а

З 09:00 по 20:00

4-я лінія 8 Марта

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1а, 2А1, 14а, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 2а

З 09:00 за 17:00

40а Лінія на житловому масиві

1, 3, 5

З 09:00 за 17:00

41-я лінія

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 26

З 09:00 за 17:00

42-я лінія

1, 2, 6А, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 14, 16

З 09:00 за 17:00

43-тя лінія

1, 2, 3, 4, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 20, 14а, 8а, 22, 11а, 12а, 24, 26, 28, 30, 34, 36

З 09:00 за 17:00

44-я лінія

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 36, 37, 39, 41, 45, 47, 49, 51, 18а, 35/1, 43а

З 09:00 за 17:00

45-я лінія

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 1А, 8а, 16, 18, 20, 22, 28, 30, 32, 34, 36

З 09:00 за 17:00

46-я лінія

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 2а, 4А, 11А, 25, 26, 27, 29, 31, 35

З 09:00 за 17:00

47-я лінія

1, 2, 3, 5, 6, 7, 15/1, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 26

З 09:00 за 17:00

48-я лінія

1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 9а, 2 / Б, 13, 10а, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28

З 09:00 за 17:00

49-я лінія

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 16а,

0А, 20, 9а, 11а, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27

З 09:00 за 17:00

5-й провулок 8 Марта

4, 6, 8, 9

З 09:00 за 17:00

5-й провулок 8 Марта

4, 6, 8, 9

З 09:00 по 20:00

5-я лінія 6-й станції Люстдорфської дороги

26, 28, 30, 32, 34

З 09:00 за 17:00

5-я лінія 8 Марта

1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23

З 09:00 за 17:00

5-я лінія 8 Марта

1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23

З 09:00 по 20:00

50-я лінія

16д, 1, 20а, 15а, 3а, 23а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 28

З 09:00 за 17:00

51-я лінія

1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 8А, 3/1, 22, 3/2, 23, 24, 26, 27

З 09:00 за 17:00

52-я лінія

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 9а, 13, 1А, 24а, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 28, 30

З 09:00 за 17:00

53-тя лінія

12, 12А, 19, 4, 14, 17в, 4Б, 16, 3А, 15, 29, 5, 11, 17А, 9, 27, 291, 21, 8а, 7, 6, 23, 6а, 27А, 8, 3, 16а, 17, 2, 18

З 09:00 за 17:00

54-я лінія

1, 3, 5, 7, 15

З 09:00 за 17:00

55-я лінія

1, 3, 5, 7

З 09:00 за 17:00

6-й провулок 8 Марта

4, 8, 9, 10, 11

З 09:00 по 20:00

6-й провулок 8 Марта

4, 8, 9, 10, 11

З 09:00 за 17:00

6-й Чорноморський провулок

2, 3, 4, 5, 10, 3а, 1

З 09:00 по 20:00

6-й Чорноморський провулок

2, 3, 4, 5, 10, 3а, 1

З 09:00 за 17:00

6-я лінія 6-й станції Люстдорфської дороги

25, 26, 27, 28, 29, 25/1, 33/2, 33Б, 32А, 26а, 30, 31, 32, 34, 35, 36

З 09:00 за 17:00

7-й провулок 8 Марта

5, 6, 7, 8, 9

З 09:00 за 17:00

7-й провулок 8 Марта

5, 6, 7, 8, 9

З 09:00 по 20:00

7-я лінія 6-й станції Люстдорфської дороги

3, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 36А

З 09:00 за 17:00

7-я Суворовська вулиця

15, 43, 49, 51

З 09:00 за 17:00

8 Марта улица

2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 37Б, 21/2, 37В, 37/2, 29А, 45А, 42, 37А, 43А, 35а, 37/1, 47А, 20А, 23а, 21А, 14А, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63

З 09:00 за 17:00

8 Марта улица

1, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15а, 21/2, 9А, 14, 37/1, 37/2, 29А, 7/1, 23а, 47А, 14А, 35а, 37В, 21А, 37А, 43А, 20А, 37Б, 45, 45А, 53, 20, 18, 43, 55, 30, 57, 59, 33, 40, 23, 34, 32, 28, 25, 41, 22, 36, 51, 38, 16, 63, 29, 42, 39, 49, 26, 17, 35, 24, 61, 19, 31, 27, 15, 47

З 09:00 по 20:00

8 Марта улица

17, 9А, 15а, 1, 9, 13, 7/1, 11, 15, 35

З 09:00 за 17:00

Черняховського вулиця

16, 18, 24, 12Б, 12, 12В, 12А

З 07:00 по 20:00

Шестакова вулиця

7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 31а, 17А, 27а, 21, 10А, 23, 25, 27, 29, 31, 33

З 09:00 за 17:00

Шестакова вулиця

17А, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 10А, 15, 27а, 31а, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33

З 09:00 по 20:00

Шестакова вулиця

4, 6, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 35а, 37А, 41А, 67, 49а, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 87, 89, 91, 93, 81/2

З 09:00 за 17:00

шефська вулиця

25А, 25, 26

З 09:00 за 17:00

яблучна вулиця

1, 2, 3, 1б, 4, 1а

З 09:00 за 17:00

ясна вулиця

11

З 09:00 по 18:00

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