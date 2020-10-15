За Одесою представники партії "Довіряй справам" вирішили підкупити виборців безкоштовною їжею

Так, в місті Чорноморську проходив концерт, під час якого всіх присутніх пригощали пловом і хлібом. Виступ було оформлено в стилістиці партії» Довіряй справам", яку очолює Одеський мер Геннадій Труханов. Також, на території розміщувалися партійні агітаційні намети.

Порушення зафіксувала громадська організація "Опора", спостерігачі якої вже звернулися із заявою в поліцію, пишуть місцеві ЗМІ .

На оприлюднених кадрах видно, як люди, одягнені у футболки з назвою політичної партії "Довіряй справам" розкладають їжу.

"Відповідно до ч. 6. ст. 57 Виборчого кодексу України забороняється проведення передвиборної агітації або надання виборцям продуктів харчування, яке супроводжується закликами або пропозиціями голосувати або не голосувати за певного кандидата (кандидатів), партію (місцеву організацію партії) або згадкою імені кандидата, назви партії (місцевої організації партії), символіки партії, що вважається підкупом виборців. Тому такі дії мають ознаки кримінального злочину ч.3 ст. 160 Кримінального кодексу України », - прокоментували в опорі.

Не так давно ми повідомляли про те, що одесити поскаржилися на велику кількість політичної реклами, якої змусили майже всі трамвайні колії на вулиці Старопортофранківській.

Тротуар суцільно змусили банерами із зображенням кандидатів від трухановської партії "Довіряй справам".

"Я вважаю мало. Треба більше", - з іронією зазначив одесит.

Нагадаємо, що на виборах мера Одеси зареєстрували Саакашвілі і Зеленського: хто ще буде боротися з Трухановим

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