Ситуація із зараженими китайським вірусом як і раніше демонструє критичну епідеміологічну обстановку в Одеській області

Так, станом на 15 жовтня в регіоні додалося ще 162 нових випадки інфікування. Всього захворілих на Одещині досягло 17511 осіб. Про це повідомляє Система моніторингу поширення епідемії в Україні на сайті РНБО передає Politeka.net

Загальна кількість летальних випадків - 265 осіб. Вилікувати вдалося 2853 пацієнтів, 14393 хворіють на даний момент, у 19128 підозрюють Китайський вірус.

Зазначимо, що інформації про випадки одужань або смерті за вчора — немає.

Раніше ми повідомляли, що неухильне зростання заражених китайською інфекцією змусило владу розгорнути додаткові лікарняні ліжка в Одесі.

Як повідомила директор міськздрва Олена Якименко, для прийому хворих з COVID-19 будуть підготовлені нові місця на 170 ліжок.

Всього для пацієнтів заражених китайським вірусом буде виділено 30% всього ліжкового фонду міста — 714 ліжок. Зараз розгорнуто 583. Збільшувати будуть за рахунок одного з відділень єврейської лікарні (50 ліжок), відділення в інфекційній лікарні (30 ліжок) і ДКЛ №8 (90) ліжок.

Нагадаємо, що лікарні Одеси забиті під зав'язку, медики зробили заяву: "прогнози невтішні"

Як писала Politeka, ситуація з вірусом досягла апогею в Одесі: "крім ліжок у лікарні закінчився..."

Також Politeka писала, сотні студентів зігнали, як масовку в Одесі, відео: "люди втрачають свідомість"