В Одеській області під час куріння в ліжку загинула молода дівчина
На жаль, буває так, що шкідливі звички призводять до трагедії. Один такий нещасний випадок стався 14 жовтня в селі Бокове Любашівського району. Там у приватному будинку спалахнула пожежа, передає Politeka.net, з посиланням на прес-службу ДСНС в Одеській області.
Рятувальники зазначили, що до моменту їх прибуття сусіди вже самостійно загасили полум'я в будинку. На згарищі було виявлено тіло 22-річної господині.
Попередня причина пожежі - це куріння молодої дівчини в ліжку.
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Раніше повідомлялося, що в Одеській області згорів снігоприбиральний поїзд на тупиковій колії Білгород-Дністровської залізничної станції. Прибулі рятувальники ліквідували пожежу протягом 45 хвилин на площі 30 квадратних метрів.
Не так давно ми писали, що під час грози блискавка влучила в купол старовинного храму і він загорівся. НП сталася вранці на вихідних в селі Гетьманівка Савранського району.
За інформацією управління ДСНС в Одеській області, рятувальники після отримання сигналу про те, що трапилося швидко прибули на місце, впоралися з вогнем і не дали йому охопити весь храм.
На щастя, ніхто не постраждав, внутрішні приміщення храму вціліли.
Нагадаємо, що одеситів сполошила НП в центрі міста, кадри:"гуркіт і загроза пожежі".
Як повідомляла Politeka, пожежа спалахнула на ринку "7 кілометр" в Одесі, дим видно здалеку: відео НП.
Також Politeka писала, що Одеська електричка спалахнула під час руху: відео Вогняної НП.