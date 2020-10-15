Ну і кому зробив краще?

В Одесі молодий чоловік вирішив помститися водієві маршрутки, який не пустив його в салон через карантинні обмеження

Відео наслідків показали в телеграм-каналі "Одеса-Інфо", передає Politeka.net. (щоб переглянути, доскролльте сторінку до кінця)

Інцидент трапився вранці 15 жовтня на зупинці за адресою вулиця Інглезі, 17.

Як розповіли очевидці, водій маршрутного таксі №121 не взяв пасажирів на стоячі місця посилаючись на карантинні обмеження. Молоду людину це розлютило і він вирішив помститися маршрутчику. Хлопець взяв камінь і жбурнув його у вікно транспорту, розбивши скло і травмувавши одного з пасажирів в салоні. Потім хуліган зник з місця події.

До цього ми повідомляли, що в Одесі патрульні не раз штрафували водіїв маршруток за порушення карантинних заходів.

Наприклад, поліцейські зупинили маршрутне таксі №150 на вулиці Краснова, висадили всіх стоячих пасажирів з салону, а на водія склали адміністративний протокол.

На ще один штраф нарвався водій громадського транспорту №148. Копи зупинили маршрутку на зупинці «Промзв'язок» і зафіксували в салоні пасажирів, які їхали стоячи і без масок.

Між поліцейським і маршрутником сталася сварка. При цьому багато пасажирів перейшли на бік водія і спробували за нього заступитися.

Треба сказати, за порушення правил карантину та санітарних норм в Україні передбачена як адміністративна, так і кримінальна відповідальність. Це штрафи від 17 до 170 тисяч гривень або тюремне ув'язнення терміном від трьох до 8 років.

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