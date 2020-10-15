В Одесі на селищі Котовського військова техніка заблокувала рух трамваїв

Відповідні кадри вдалося зняти очевидцям, передає Politeka.net.

Так, вранці 15 жовтня на вулиці Академіка Заболотного у Вантажівки, що перевозила військову техніку заглох мотор. Примітно, що поломка сталася прямо на трамвайних коліях, в результаті чого було паралізовано рух вагонів за маршрутами №1 і 7.

Представники "Одесміськелектротранс" повідомили, що через деякий час військові усунули поломку і звільнили рейки. Наразі рух трамваїв відновлено.

До цього ми писали, що в Одесі молодий чоловік вирішив помститися водієві маршрутки, який не пустив його в салон через карантинні обмеження.

Інцидент трапився вранці 15 жовтня на зупинці за адресою вулиця Інглезі, 17.

Як розповіли очевидці, водій маршрутного таксі №121 не взяв пасажирів на стоячі місця посилаючись на карантинні обмеження. Молоду людину це розлютило і він вирішив помститися маршрутчику. Хлопець взяв камінь і жбурнув його у вікно транспорту, розбивши скло і травмувавши одного з пасажирів в салоні. Потім хуліган зник з місця події.

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