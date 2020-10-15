В одеському дитсадку дівчинка отримала травму голови, зірвавшись з металевої конструкції
Про кричущий інцидент повідомили батьки постраждалої дівчинки в місцевий паблік "Чорний список Одеси", передає Politeka.net.
За словами мами, її 4-річна дочка потрапила в лікарню зі струсом мозку і лінійним переломом потиличної кістки після відвідування дитячого садка на вулиці болгарській.
9 жовтня під час ранкової прогулянки дівчинка впала з металевої конструкції ігрового майданчика і сильно вдарилася головою. При цьому батьки стверджують, що їй навіть не надали медичну допомогу працівники дитсадка.
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"Дитині запропонували обід, який він благополучно вирвав, після чого відправили спати, раніше всіх дітей», - розповіла мама і обурилася тому, що батьків не поставили до відома про те, що трапилося.
Батьки відзначили, що дочка травмувалася ще вранці і до самого вечора залишалася без необхідної медичної допомоги, незважаючи на явні симптоми струсу мозку.
Мати постраждалої дівчинки стверджує, що у дитини в дитячому садку двічі була блювота. А це один з основних симптомів струсу мозку, при цьому вихователі про це промовчали.
"Прийшовши додому стан дитини погіршувався, почалася рясна блювота. Приїхавши в приймальне відділення Одеської дитячої обласної лікарні отримали направлення на комп'ютерну томографію головного мозку. Результат дослідження-лінійний перелом потиличної кістки. Дитина в даний момент перебувати на стаціонарному лікуванні в лікарні», - розповіла вона.
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