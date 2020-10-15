В одеському дитсадку дівчинка отримала травму голови, зірвавшись з металевої конструкції

Про кричущий інцидент повідомили батьки постраждалої дівчинки в місцевий паблік "Чорний список Одеси", передає Politeka.net.

За словами мами, її 4-річна дочка потрапила в лікарню зі струсом мозку і лінійним переломом потиличної кістки після відвідування дитячого садка на вулиці болгарській.

9 жовтня під час ранкової прогулянки дівчинка впала з металевої конструкції ігрового майданчика і сильно вдарилася головою. При цьому батьки стверджують, що їй навіть не надали медичну допомогу працівники дитсадка.

"Дитині запропонували обід, який він благополучно вирвав, після чого відправили спати, раніше всіх дітей», - розповіла мама і обурилася тому, що батьків не поставили до відома про те, що трапилося.

Батьки відзначили, що дочка травмувалася ще вранці і до самого вечора залишалася без необхідної медичної допомоги, незважаючи на явні симптоми струсу мозку.

Мати постраждалої дівчинки стверджує, що у дитини в дитячому садку двічі була блювота. А це один з основних симптомів струсу мозку, при цьому вихователі про це промовчали.

"Прийшовши додому стан дитини погіршувався, почалася рясна блювота. Приїхавши в приймальне відділення Одеської дитячої обласної лікарні отримали направлення на комп'ютерну томографію головного мозку. Результат дослідження-лінійний перелом потиличної кістки. Дитина в даний момент перебувати на стаціонарному лікуванні в лікарні», - розповіла вона.

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