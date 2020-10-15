Експерти провели дослідження і повідомили, що Одеса потрапила в трійку найбільш забруднених промислових міст України

Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського, передає Politeka.net

Фахівці провели дослідження стану повітря в 39 містах країни, в яких визначали вміст 22 забруднюючих речовин.

Так, за даними науковців, рейтинг очолив Маріуполь (Індекс – 14,3), потім йдуть Кам'янське Дніпропетровської області (13,1) і Одеса (13). Не відстають і Дніпро (12,4) з Кривим Рогом (12).

Також до першої десятки увійшли: Київ (9,5), Миколаїв (8,3), Херсон (7,8), Черкаси (7,8) і Запоріжжя (7,7).

Примітно, що серед міст, де найчистіше повітря,

виявився Ізмаїл Одеської області. Він займає друге місце з індексом в 2,8. На першому місці Горішні Плавні Полтавської області (1,4).

З великих міст менш брудними виявилися Харків (3,1) і Чернівці (3,3).

Раніше ми писали, Одеса опинилася на першому місці серед міст України по злочинності.

Зокрема, днями був оприлюднений рейтинг найбільш кримінальних міст Європи, передає Politeka.net, з посиланням на дані Numbeo.

У цьому списку Одеса зайняла 11 позицію через високий рівень злочинності в місті: крадіжок з автомобілів, грабежів і вандалізму. До того ж, Одеса вирвалася в лідери через рівень корупції.

Звернемо увагу, що в топ 30 потрапили ще три українських міста – Дніпро (14-е місце), Харків (24-е) і Київ (30-е), проте лідируючі позиції опинилися у Одеси.

Нагадаємо, що лікарні Одеси забиті під зав'язку, медики зробили заяву: "прогнози невтішні"

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