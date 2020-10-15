У поліції взялися розслідувати порушення карантину під час масових гулянь, пов'язаних з відкриттям церковно-парафіяльної школи в Одесі

Про це повідомляє місцеве видання Odessa.online.

Нагадаємо, що відкриття приватної школи відбулося 9 жовтня на вулиці Акадимічній. Туди зігнали сотні студентів ківаловських вузів-державної юридичної академії та приватного МДУ.

У розпал карантину люди стояли впритул один до одного без масок, так і з масками на підборідді.

У церемонії взяв участь митрополит Київський і всієї України Онуфрій. Супроводжувалося це все концертом у дворі школи.

Тепер керівник школи пояснюватиме суду, чому під час епідемії коронавірусу в закладі організували масовий захід. Якщо його визнають винним-директора змусять заплатити немаленький штраф.

На цьому порушення школи не закінчилися. Нещодавно в одному з одеських телеграм-каналів з'явилося відео з освячення храму, який знаходиться на території школи. Парафіян пригощали з однієї ложечки, а після люди по черзі цілували ікону.

Станом на 15 жовтня в регіоні додалося ще 162 нових випадки інфікування. Всього захворілих на Одещині досягло 17511 осіб. Про це повідомляє Система моніторингу поширення епідемії в Україні на сайті РНБО.

Загальна кількість летальних випадків - 265 осіб. Вилікувати вдалося 2853 пацієнтів, 14393 хворіють на даний момент, у 19128 підозрюють Китайський вірус.

Нагадаємо, що спалах китайської інфекції зафіксували в Одеському порту: відомо про жертви

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