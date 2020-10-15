Вчителька однієї зі шкіл в Одеській області померла від китайського вірусу

Як стало відомо, педагог Южненської школи померла в лікарні, раніше у жінки діагностували Covid-19. Про це повідомив мер міста Южний Володимир Новацький, передає Politeka.net

Згідно з інформацією, вона жила в Коблево, а працювала в Южному. Померла в Миколаївській лікарні.

«Я особисто, і весь колектив Южненської міської ради, висловлюємо глибоке співчуття рідним, близьким та колегам вчительки НВК імені В'ячеслава Чорновола», - написала на своїй сторінці у Фейсбук Новацький.

Станом на 15 жовтня в регіоні додалося ще 162 нових випадки інфікування. Всього захворілих на Одещині досягло 17511 осіб. Про це повідомляє Система моніторингу поширення епідемії в Україні на сайті РНБО.

Загальна кількість летальних випадків - 265 осіб. Вилікувати вдалося 2853 пацієнтів, 14393 хворіють на даний момент, у 19128 підозрюють Китайський вірус.

Раніше ми повідомляли, що в поліції взялися розслідувати порушення карантину під час масових гулянь, пов'язаних з відкриттям церковно-парафіяльної школи в Одесі.

Відкриття приватної школи відбулося 9 жовтня на вулиці Акадимічній. Туди зігнали сотні студентів ківаловських вузів-державної юридичної академії та приватного МДУ.

У розпал карантину люди стояли впритул один до одного без масок, так і з масками на підборідді.

Нагадаємо, що спалахнули скандальні деталі масових гулянь у школі Одеси, відео: "пригощали з однієї ложечки"

Як писала Politeka, ситуація з вірусом досягла апогею в Одесі: "крім ліжок у лікарні закінчився..."

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