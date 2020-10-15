В Одеській області розшукують зниклого безвісти неповнолітнього хлопця
Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу поліції області.
Так, за даними правоохоронців, Миколаївським відділенням поліції в Одеській області розшукується Богдан Терновецький 2003 року народження.
Відомо, що в понеділок, 12 жовтня, 17-річний хлопець самовільно залишив гуртожиток освітнього закладу в смт Миколаївка та до теперішнього часу його місце знаходження невідоме.
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В поліції розповіли про прикмети хлопця. Він середнього зросту (175 см), середньої статури, має коротке волосся чорного кольору та темно-карі очі.
Хлопець був одягнений у чорну балонову куртку, червоний светр та чорні джинси.
"Шановні громадяни! Якщо ви володієте будь-якою інформацією про місце знаходження розшукуваного, просимо повідомити до Миколаївського відділення поліції за телефонами (04857) 2 23 66 або на спецлінію "102", - йдеться в повідомленні поліції.
Раніше повідомлялось, що херсонським відділом поліції встановлюється місцезнаходження неповнолітнього Дениса Костєва. Правоохоронці повідомили, що хлопчику 15 років - він 2005 року народження. Денис - мешканець Херсона. Він ввечері 11 жовтня, приблизно о 20.00, пішов з дому та до теперішнього часу не повернувся.
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