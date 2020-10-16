В Одесі вантажівка без водія протаранила магазин

Руйнівна ДТП сталася в Суворовському районі по 20-й лінії трамвая. Про це повідомили в прес-службі патрульної поліції, передає Politeka.net

За даними інспекторів, на Хаджибеївської дорозі водій фури марки Renault зупинився і вийшов з вантажівки, щоб сходити в магазин. В цей час автомобіль самовільно почав котитися.

На щастя, в результаті події ніхто не постраждав, крім будівлі магазину.

У патрульній зазначили, що на 35-річного водія вже склали протокол.

Також очевидці в соцмережах показали як виглядає магазин після ДТП.

До цього ми повідомляли, що в Одесі сталася серйозна ДТП із загиблими і постраждалими.Аварія трапилася в районі 11-ї станції Фонтанської дороги. Там зіткнулися дві іномарки, в результаті чого дві пасажирки автомобіля Renault отримали травми, ще одна жінка померла на місці, їй було 77 років.30-річний водій Renault також отримав травми, але від лікарні відмовився.

До цього ми повідомляли, що в Одесі сталася серйозна ДТП із загиблими і постраждалими.Аварія трапилася в районі 11-ї станції Фонтанської дороги. Там зіткнулися дві іномарки, в результаті чого дві пасажирки автомобіля Renault отримали травми, ще одна жінка померла на місці, їй було 77 років. 30-річний водій Renault також отримав травми, але від лікарні відмовився.

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