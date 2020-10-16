Обмеження набирають чинності з понеділка 19 жовтня і діятимуть 14 днів

Стемливе зростання заражених китайською інфекцією призвело до того, що в Одеській області знову посилили карантин

Так, в регіоні знову з'являться "червоні" зони і збільшаться "помаранчеві".

Таке рішення прийняла Державна та регіональна комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, передає Politeka.net

Нові обмеження набирають чинності з понеділка 19 жовтня і діятимуть 14 днів.

Зокрема, в "червону " зону потрапили Біляївка і Татарбунарський район області.

У "помаранчевій" зоні перебуватиме Одеса, Балта, Білгород-Дністровський, Ізмаїл, Чорноморськ, Подільськ, Теплодар, Південний, Ананьївський, Арцизький, Балтський, Березовський, Білгород-Дністровський, Біляївський, Болградський, Великомихайлівський, Захар'ївський, Іванівський, Ізмаїльський, Кілійський, Кодимський, Лиманський, Любашівський, Миколаївський, Овідіопольський, Окнянський, Подільський, Ренійський, Роздільнянський, Савранський, Саратський, Тарутинський і Ширяївський райони.

Зазначимо, "помаранчевий рівень" встановлюється в регіонах, де завантаженість ліжок становить від 50 до 75%.

До цього ми повідомляли, що зростання заражених китайською інфекцією змусило владу розгорнути додаткові лікарняні ліжка в Одесі.

Як повідомила директор міськздрва Олена Якименко, для прийому хворих з COVID-19 будуть підготовлені нові місця на 170 ліжок.

Всього для пацієнтів заражених китайським вірусом буде виділено 30% всього ліжкового фонду міста — 714 ліжок. Зараз розгорнуто 583. Збільшувати будуть за рахунок одного з відділень єврейської лікарні (50 ліжок), відділення в інфекційній лікарні (30 ліжок) і ДКЛ №8 (90) ліжок.

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