Ігнорування карантину, а також масові гуляння обернулися для жителів Одеської області лякаючою статистикою щодо зараження китайським вірусом

Тільки за одну добу регіон встановив два нових антирекорди - по смертності і нових заражень. Про це повідомляє РНБО, передавати Politeka.net

Так, станом на 16 вересня в області зафіксували 502 нових випадки інфікування. Загальне число хворих досягло 18013 чоловік.

Також за вчорашній день Одеська область вирвалася в лідери за кількістю смертей. За добу від вірусу і супутніх ускладнень померли 14 пацієнтів.

Більше загиблих було тільки в Києві-22.

Всього летальних випадків в Одеському регіоні 279. Подолали інфекцію 2853 осіб, 14881 хворіють на даний момент, у 19792 підозрюють вірус.

До цього ми повідомляли, що зростання заражених китайською інфекцією призвело до того, що в Одеській області знову посилили карантин

Так, в регіоні знову з'являться "червоні" зони і збільшаться "помаранчеві".

Таке рішення прийняла Державна та регіональна комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Нові обмеження набирають чинності з понеділка 19 жовтня і діятимуть 14 днів.

Зокрема, в" червону " зону потрапили Біляївка і Татарбунарський район області.

У "помаранчевій" зоні перебуватиме Одеса, Балта, Білгород-Дністровський, Ізмаїл, Чорноморськ, Подільськ, Теплодар, Південний, Ананьївський, Арцизький, Балтський, Березовський, Білгород-Дністровський, Біляївський, Болградський, Великомихайлівський, Захар'ївський, Іванівський, Ізмаїльський, Кілійський, Кодимський, Лиманський, Любашівський, Миколаївський, Овідіопольський, Окнянський, Подільський, Ренійський, Роздільнянський, Савранський, Саратський, Тарутинський і Ширяївський райони.

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