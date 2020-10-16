У Миколаєві затримали групу осіб, які займались вимаганням грошей

Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу поліції.

Так, за даними правоохоронців, детективи слідчого Управління спільно зі співробітниками Управління стратегічних розслідувань під процесуальним керівництвом прокуратури Миколаївської області припинили діяльність злочинного угрупування.

За даними поліції, чотири особи віком від 17 до 20 років займались вимаганням коштів у громадян.

Відомо, що у четвер, 15 жовтня, вимагачі силою заштовхали миколаївця в автомобіль, побили та вимагали повернути їм неіснуючий борг в розмірі 20 тисяч гривень. Слідчі у супроводі бійців КОРД затримали зловмисників у порядку ст. 208 КПК одразу після передачі потерпілим грошових коштів.

За даним фактом відкрито справу за ч. 2 ст. 189 КК України "Вимагання". Злочинцям загрожує до 7 років тюрми.

Раніше повідомлялось, що під Одесою банда малолітніх злочинців залишила сім'ю пенсіонерів з Подольська без засобів до існування. Так, троє хлопців віком від 16 до 18 років забрали у літніх людей 100 тисяч гривень, які вони зберігали "на чорний день". Зараз їх вже затримали правоохоронці.

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