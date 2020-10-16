В Одеській області за одну ніч рятувальники загасили дві масштабні пожежі, на жаль, без жертв не обійшлося

Як передає Politeka.net, подробиці повідомили в прес-службі регіонального ДСНС.

Вогняна НП з трагічними наслідками сталася в селі Сичавка Лиманського району.

О 4.02 рятувальникам надійшов сигнал про загоряння приватного двоповерхового житлового будинку.

Прибулі на місце виклику пожежники побачили, що, крім будинку, відкритим полум'ям горить електромобіль "Nissan Leaf". Через годину вогонь вдалося загасити на площі 95 квадратних метрів, проте в коридорі на 1-му поверсі було виявлено тіло 52-річної господині будинку.

Причина події та збитки встановлюються.

У ліквідації вогню були задіяні 1 одиниця техніки та 5 чоловік особового складу.

Ще одна пожежа розгорілася в місті Роздільна. Там вогонь охопив дерев'яні споруди.

Прибулі на місце виклику рятувальники виявили, що горять три впритул розташовані одноповерхові приватні сараї.

Вогонь був ліквідований о 04.45 на площі 100 кв.м, не встигнувши перекинутися на поруч розташовані житлові будинки.

Причина пожежі та збитки встановлюються. Загиблих і постраждалих немає.

Від ДСНС залучалися 3 одиниці техніки та 12 чоловік особового складу.

Не так давно ми повідомляли, що в Одеській області під час куріння в ліжку загинула молода дівчина.

Нещасний випадок стався 14 жовтня в селі Бокове Любашівського району. Там у приватному будинку спалахнула пожежа.

До моменту приїзду рятувальників сусіди вже самостійно загасили полум'я в будинку. На згарищі було виявлено тіло 22-річної господині.

Попередня причина пожежі - це куріння молодої дівчини в ліжку.

Нагадаємо, що одеситів сполошила НП в центрі міста, кадри:"гуркіт і загроза пожежі".

Як повідомляла Politeka, пожежа спалахнула на ринку "7 кілометр" в Одесі, дим видно здалеку: відео НП.

Також Politeka писала, що Одеська електричка спалахнула під час руху: відео Вогняної НП.