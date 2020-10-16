В Одеській області за одну ніч рятувальники загасили дві масштабні пожежі, на жаль, без жертв не обійшлося
Як передає Politeka.net, подробиці повідомили в прес-службі регіонального ДСНС.
Вогняна НП з трагічними наслідками сталася в селі Сичавка Лиманського району.
О 4.02 рятувальникам надійшов сигнал про загоряння приватного двоповерхового житлового будинку.
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Прибулі на місце виклику пожежники побачили, що, крім будинку, відкритим полум'ям горить електромобіль "Nissan Leaf". Через годину вогонь вдалося загасити на площі 95 квадратних метрів, проте в коридорі на 1-му поверсі було виявлено тіло 52-річної господині будинку.
Причина події та збитки встановлюються.
У ліквідації вогню були задіяні 1 одиниця техніки та 5 чоловік особового складу.
Ще одна пожежа розгорілася в місті Роздільна. Там вогонь охопив дерев'яні споруди.
Прибулі на місце виклику рятувальники виявили, що горять три впритул розташовані одноповерхові приватні сараї.
Вогонь був ліквідований о 04.45 на площі 100 кв.м, не встигнувши перекинутися на поруч розташовані житлові будинки.
Причина пожежі та збитки встановлюються. Загиблих і постраждалих немає.
Від ДСНС залучалися 3 одиниці техніки та 12 чоловік особового складу.
Не так давно ми повідомляли, що в Одеській області під час куріння в ліжку загинула молода дівчина.
Нещасний випадок стався 14 жовтня в селі Бокове Любашівського району. Там у приватному будинку спалахнула пожежа.
До моменту приїзду рятувальників сусіди вже самостійно загасили полум'я в будинку. На згарищі було виявлено тіло 22-річної господині.
Попередня причина пожежі - це куріння молодої дівчини в ліжку.
Нагадаємо, що одеситів сполошила НП в центрі міста, кадри:"гуркіт і загроза пожежі".
Як повідомляла Politeka, пожежа спалахнула на ринку "7 кілометр" в Одесі, дим видно здалеку: відео НП.
Також Politeka писала, що Одеська електричка спалахнула під час руху: відео Вогняної НП.