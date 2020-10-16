На намет по 2 студенти

Кандидат у мери Одеси Сергій Ківалов примушує студентів своїх вузів агітувати за себе

Відповідне відео розмістили очевидці в телеграм-каналі "Одеса-Інфо», передає Politeka (щоб переглянути, доскролльте сторінку до кінця)

За їхніми словами, кадри зроблені на 5-й станції Великого Фонтану. На них можна побачити, як молоді люди несуть агітаційний намет із зображенням Сергія Ківалова.

«А Ківалов і далі продовжує вчити студентів " своїх вузів», прям на практиці, як треба проводити агітацію за себе ж😏", - повідомляють автори телеграм-каналу.

Крім того, за їх інформацією, на кожен намет виділялося 2 студенти.

Раніше ми повідомляли, що в поліції взялися розслідувати порушення карантину під час масових гулянь, пов'язаних з відкриттям церковно-парафіяльної школи в Одесі.

Відкриття приватної школи відбулося 9 жовтня на вулиці Акадимічній. Туди зігнали сотні студентів ківаловських вузів-державної юридичної академії та приватного МДУ.

У розпал карантину люди стояли впритул один до одного без масок, так і з масками на підборідді.

Тепер керівник школи пояснюватиме суду, чому під час епідемії коронавірусу в закладі організували масовий захід. Якщо його визнають винним-директора змусять заплатити немаленький штраф.

Gepostet von Саша Юрченко am Freitag, 16. Oktober 2020

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