Кандидат у мери Одеси Сергій Ківалов примушує студентів своїх вузів агітувати за себе
Відповідне відео розмістили очевидці в телеграм-каналі "Одеса-Інфо», передає Politeka (щоб переглянути, доскролльте сторінку до кінця)
За їхніми словами, кадри зроблені на 5-й станції Великого Фонтану. На них можна побачити, як молоді люди несуть агітаційний намет із зображенням Сергія Ківалова.
«А Ківалов і далі продовжує вчити студентів " своїх вузів», прям на практиці, як треба проводити агітацію за себе ж😏", - повідомляють автори телеграм-каналу.
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Крім того, за їх інформацією, на кожен намет виділялося 2 студенти.
Раніше ми повідомляли, що в поліції взялися розслідувати порушення карантину під час масових гулянь, пов'язаних з відкриттям церковно-парафіяльної школи в Одесі.
Відкриття приватної школи відбулося 9 жовтня на вулиці Акадимічній. Туди зігнали сотні студентів ківаловських вузів-державної юридичної академії та приватного МДУ.
У розпал карантину люди стояли впритул один до одного без масок, так і з масками на підборідді.
Тепер керівник школи пояснюватиме суду, чому під час епідемії коронавірусу в закладі організували масовий захід. Якщо його визнають винним-директора змусять заплатити немаленький штраф.
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