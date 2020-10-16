Передвиборчі пристрасті продовжують загострюватися в Одесі

Чим ближче вибори, тим стає все цікавіше.

Так, наприклад, силовики затримали головницю дільничної виборчої комісії та її спільника, які організували сітку підкупу. Про це повідомили в прес-службі Одеської поліції, передає Politeka.net

Вони попалися на хабарі в 43 тисяч доларів. За ці гроші вони організували так звану "сітку" з 1 тис.осіб, яким пообіцяли винагороду за голосування під час проведення місцевих виборів на користь кандидатів однієї з політичних партій.

Як стало відомо, за цією "схемою" один голос виборця оцінювався в 1 тис.–1,2 тис. гривень.

Для доказу потрібно було сфотографувати бюлетень з відміткою навпроти прізвища кандидата.

Примітно, що затримана голова виборчої комісії вже траплялася на подібному злочині в 2015 році. Її засудили, але через п'ять років знову довірили аналогічну роботу.

Раніше ми повідомляли, що кандидат в мери Одеси Сергій Ківалов примушує студентів своїх вузів агітувати за себе.

Про це повідомили очевидці в соцмережах.

За їхніми словами, кадри зроблені на 5-й станції Великого Фонтану. На них можна побачити, як молоді люди несуть агітаційний намет із зображенням Сергія Ківалова.

«А Ківалов і далі продовжує вчити студентів " своїх вузів», прям на практиці, як треба проводити агітацію за себе ж😏", - повідомляють автори.

Крім того, за їх інформацією, на кожен намет виділялося 2 студенти.

Нагадаємо, що одеситів почали підкуповувати хлібом перед виборами: скандальні кадри

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